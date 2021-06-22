الرياضة
الدفاع يواصل إهدار النقاط
ضيع تقدمه في الشوط الأول أمام سريع وادي زم وبقي في الرتبة 11 ضيع الدفاع الحسني الجديدي فرصة الابتعاد عن الرتب الأخيرة في ترتيب بطولة القسم الأول، بعدما تعادل بهدف لمثله، أمام سريع وادي زم، بملعبه، أول أمس (الأحد)، لحساب الجولة 22. وكان الفريق الجديدي سباقا إلى التهديف بواسطة مدافعهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا