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الرياضة

الدفاع يواصل إهدار النقاط

منذ دقيقتين
ضيع تقدمه في الشوط الأول أمام سريع وادي زم وبقي في الرتبة 11 ضيع الدفاع الحسني الجديدي فرصة الابتعاد عن الرتب الأخيرة في ترتيب بطولة القسم الأول، بعدما تعادل بهدف لمثله، أمام سريع وادي زم، بملعبه، أول أمس (الأحد)، لحساب الجولة 22. وكان الفريق الجديدي سباقا إلى التهديف بواسطة مدافعهأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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