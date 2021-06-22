الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي نفى بين مالانغو، هداف الرجاء الرياضي، توصله بأي عرض، للانتقال إلى الزمالك المصري. وأكد مالانغو في تصريح بعد نهاية مباراة بيراميدز، أول أمس (الأحد)، «لا تخفى على أحد، القيمة الكبيرة للزمالك في المنطقة العربية وإفريقيا، لكنني لم أتوصل بأي عرض منه بعد». وختم مالانغو «لم يصلني أي عرضأكمل القراءة »
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