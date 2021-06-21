الصباح السياسي
ليـس للمغـرب مـا يخسـره
رحيل قال إن إسبانيا هي الخاسر الأكبر لأنها منطقة عبور نحو البوابة الشمالية لإفريقيا اعتبر هشام رحيل، عضو المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والأمنية، أن اسبانيا هي الخاسر الأكبر في حال استمرت الأزمة وتطورت نحو شبح القطيعة، لأنها منطقة عبور نحو البوابة الشمالية لإفريقيا، وستتضرر اقتصاديا بشكل كبير لأنها الشريك الاقتصاديأكمل القراءة »
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