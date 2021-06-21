حوادث
اعتداء على محام بأزيلال
أمرت النيابة العامة المختصة بأزيلال، الخميس الماضي، بإيداع شخص السجن المحلي، بعد اعتدائه على محام بجمعية المحامين بأزيلال. وآزر المحامي الضحية الذي تعرض للإهانة 27 محاميا، بعد عرض المشتبه فيه على النيابة العامة، وما زال عدد من المحامين يقدمون طلبات المؤازرة لزميلهم، مؤكدين أن مهنة المحاماة خط أحمر. ونددت جمعيةأكمل القراءة »
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