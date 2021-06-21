الرياضة
أيام تواصلية للكرة النسوية بالمعمورة
استدعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أطقم أندية القسم الوطني الأول، لحضور الأيام التواصلية اليوم (الاثنين) وغدا (الثلاثاء)، لفائدة الأطر الإدارية والتقنية والطبية، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة. وتنطلق أشغال الدورة التكوينية صباح اليوم، بعقد جلسة عامة، وتوزيع المشاركين على أربع ورشات. وخصصت جامعة الكرة الورشة الأولى للتدبيرأكمل القراءة »
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