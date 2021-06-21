الأولى
محاكمات المفسدين تنتظر الضوء الأخضر
اللائحة تضم أربعة وزراء وواليا سابقا ومديرين ومنتخبين كبارا يجري الحديث بقوة، داخل الأوساط السياسية، عن قرب بدء محاكمات، ستطول أسماء معروفة في قطاعات مختلفة، بسبب ملفات فساد لم يطلها التقادم، وظلت فوق الرفوف تنتظر الوقت المناسب. وباتت ملفات الفساد التي ستقود مرتكبيها إلى محاكم جرائم الأموال، بالتزامن مع قربأكمل القراءة »
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