الرياضة
دبلومات المدربين تثير الجدل
مرشحون: نريد فقط معرفة المعايير وأسباب قبول ملفات دون أخرى كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” وجود اختلالات كبيرة في اختيار المرشحين لنيل دبلومات التدريب، التي تشرف عليها الإدارة التقنية الوطنية. وقال مرشحون حاصلون على دبلوم التدريب درجة «سين»، وينتظرون دورهم لاجتياز دبلوم الدرجة “باء”، إنهم فوجئوا بوجود أسماء لاعبين دوليينأكمل القراءة »
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