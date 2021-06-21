وطنية
شباط يهاجم قيادة حزبه
قال: لولا أنا لحصل الحزب على أربعة مقاعد في الانتخابات الماضية احتدم الجدل بين حميد شباط، أمين عام الاستقلال السابق، وقيادة الحزب الحالية، بسبب حل فروع الحزب بفاس، التي حرمته من الحصول على التزكية للترشح للانتخابات الجماعية التي كان يطمح من خلالها إلى استرداد «عمودية» فاس من غريمه القوي إدريسأكمل القراءة »
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