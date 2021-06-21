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“لا فاميليا” جديد غاني
يستقر بفرنسا لمدة سنتين لإنجاز مشاريع فنية قال الفنان غاني القباج ل”الصباح”، إنه بصدد التحضير لتقديم أحدث عروضه الفكاهية بعنوان “لا فاميليا” الناطق بالفرنسية، والذي تم تحديد أكتوبر المقبل موعدا لعرضه. وعن العرض الجديد، أكد غاني أنه تم ترشيحه من قبل مجموعة من المنتجين (مغربي مقيم بفرنسا، وفرنسيون) لتقديم العملأكمل القراءة »
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