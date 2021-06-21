وطنية
الداخلية تنهي الإعفاء الضريبي
بعدمـــا قررت المديرية العامــــة للجماعــــات الترابية، إعفاء المستثمرين وأصحاب المشاريع التجارية والخدماتية والعقارية، من الذعائر والزيادات والغرامات وصوائر التحصيل وغيرها، من الرسوم التي تؤدى لفائدة الجماعات المحلية، بسبب الصعوبات الجمة التي واجهتها المقاولات، نتيجة الإغلاق المتكرر، وتعليق جل الأنشطة الاقتصادية، عادت وزارة الداخلية لإعلان نهاية الاستفادة من الإعفاء، ودعت الملزمينأكمل القراءة »
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