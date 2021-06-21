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الرياضة

مدرب آخر يغادر الزمامرة

منذ 7 دقائق
قدم عصام بادة، مدرب الحراس بنهضة الزمامرة، استقالته، دون تحديد الأسباب، التي دفعته إلى مغادرة الفريق على بعد ثماني دورات من نهاية الموسم. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن بادة طلب عقد اجتماع مع عبد السلام بلقشور، رئيس المكتب المديري، وطلب منه المغادرة، وتم رفض طلبه في الوهلة الأولى، لكنهأكمل القراءة »


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