وطنية
“أوبن سكاي” تفتح أبوابها بالبيضاء
افتتحت مدرسة “أوبن سكاي الدولية”، فرعا لها بالبيضاء، بعد تجارب ناجحة بعدة دول، من قبيـــــل فرنسا والبــــرازيـــل والكويت وغيرها من البلدان، وهي مجموعة مدارس متخصصة في التعليم الأولي والابتدائي، وتعتبر أول مدرسة بالمغرب، تقدم عرضا تعليميا بثلاث لغات، الإنجليزية والفرنسية والعربية. وعقدت المجموعة، مساء الخميس الماضي، مؤتمرا صحافيا بالبيضاء، منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا