الصباح الفني
حداد بالقفطان
عادت الفنانة اللبنانية ديانا حداد إلى كشف عشقها للمغرب وثقافته، ونشرت، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أحدث إطلالة لها بالقفطان المغربي. وكتبت حداد تعليقا على صورتها “اللي يحبني صح أحبه صح ..”، وأتبعته ب”هاشتاغ” أغنية “إلى هنا” التي أصدرتها في 2017، عبر قناتها الرسمية على “يوتوب”، وهو العملأكمل القراءة »
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