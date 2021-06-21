حوادث
شجار يكشف خيانة متزوجة
اعترفت بالانتقال من أولاد افرج إلى بيت بالبيضاء لممارسة الجنس مع خليلها أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الأربعاء الماضي، النظر في الملف المتابعة فيه متزوجة وهي أم لطفل تبلغ 25 سنة، وخليلها العازب، إلى جلسة اليوم (الاثنين)، واللذان يوجدان في حالة اعتقال بجنحة الخيانة الزوجية بالنسبة إلى المتهمة، والمشاركةأكمل القراءة »
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