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“أزبال الكبار” تكبد البيضاء 16 مليارا
انتهت الولاية الانتدابية الجماعية الحالية بالبيضاء، دون أن يتمكن الفريق المسير من إيجاد صيغة قانونية يتمكن بموجبها من يسمون بالمنتجين الكبار للنفايات، من أداء مساهمات لخزينة المدينة، نظير استغلالهم لخدمات النظافة والجمع والكنس والترحيل للمطرح العمومي بمديونة. وتتكبد البيضاء ملايين الدراهم سنويا، تدفعها من جيوب البيضاويين لتغطية مصاريف خدمات زائدة،أكمل القراءة »
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