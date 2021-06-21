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مقالات الرأي

تبون… خرجات إعلامية انتحارية

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(FILES) In this file photo taken on December 19, 2019 Algerian President-elect Abdelmadjid Tebboune sits during the formal swearing-in ceremony in the capital Algiers. - A month after Algerian President Abdelmadjid Tebboune was hospitalised in Germany and tested positive for coronavirus, uncertainty about his health is fuelling questions about the country's leadership. Tebboune, who is 75 and a heavy smoker, was admitted to hospital in Germany on October 28 to undergo "in-depth medical examinations", according to the presidency. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP)
أراد تلميع صورته بأساليب متجاوزة في ميدان التواصل السياسي  د. محمد رشد شراط * لاحظ الجميع أخيرا خرجات تبون المتتالية. الأولى في صحيفة “لوبوان” الفرنسية في عدد 03/06/2021، والثانية على قناة الجزيرة القطرية في 9/06/2021. على مستوى التواصل السياسي، تعتبر هذه الخرجات الإعلامية الحصرية، أحد أساليب تلميع صورة رؤساء الدول،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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