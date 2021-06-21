مقالات الرأي
تبون… خرجات إعلامية انتحارية
أراد تلميع صورته بأساليب متجاوزة في ميدان التواصل السياسي د. محمد رشد شراط * لاحظ الجميع أخيرا خرجات تبون المتتالية. الأولى في صحيفة “لوبوان” الفرنسية في عدد 03/06/2021، والثانية على قناة الجزيرة القطرية في 9/06/2021. على مستوى التواصل السياسي، تعتبر هذه الخرجات الإعلامية الحصرية، أحد أساليب تلميع صورة رؤساء الدول،أكمل القراءة »
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