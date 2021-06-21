الصباح الفني
ناشط يتلقى دعوة من “لا كاسا دي بابيل”
تلقى محسن ناشط لاعب كرة القدم، دعوة من مخرج المسلسل العالمي “لاكاسا دي بابيل”، ليشارك في جزئه الخامس، في أول تجربة تمثيل يخوضها. وأعلن اللاعب المغربي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، الخميس الماضي، توصله بدعوة الانضمام إلى طاقم السلسلة العالمية، معبرا عن فخره بذلك. وعلق محسن ناشط علىأكمل القراءة »
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