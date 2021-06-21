الرياضة
منخرطو الرجاء يفرضون شروط الرئاسة
تقديم ضمانات مالية والاطلاع على وضعية النادي المالية اشترط منخرطون على الراغبين في التقدم لرئاسة الرجاء، وضع مبلغ مالي مهم على الطاولة، قبل قبول ترشحهم، أو منحهم تقريرا حول وضعية النادي المالية. وتأتي هذه البادرة، مع اقتراب جمع استثنائي، سيتم من خلاله اختيار رئيس ومكتب جديدين، للإنهاء مع مرحلة المؤقت،أكمل القراءة »
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