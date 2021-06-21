الصباح الفني
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صينيون يجبرون الفئران الذكور على الإنجاب أنجبت ذكور الفئران في الصين صغارا نمت بشكل طبيعي وولدت بعملية قيصرية، بعد تجربة وصفت بـ”الحقيرة” تضمنت وصل فأر ذكر بأنثى وزرع رحم داخله. وفي حديثها إلى صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وصفت إميلي ماكيفور، كبيرة السياسات العلمية في منظمة بيتا، وهي منظمة الأشخاص الذينأكمل القراءة »
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