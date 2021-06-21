مجتمع
تسويق سمك خارج المراقبة بالناظور
لم تنفع الصور التي توصل بها مسؤولون بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وممثلو الوزارة بالناظور، وحصلت ” الصباح ” على بعض منها، في وقف خطر الاستمرار في صيد الأسماك الصغيرة، خاصة ما يعرف عند سكان الريف ب”سرذينيتا ” التي تصطاد من سواحل الناظور، ما يشكل استنزافا للثروةأكمل القراءة »
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