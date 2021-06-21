الصباح السياسي
الصحراء لا تقدر بـ”الأورو”
مدريد تقطع طريق أكبر أسواقها والرباط تضع الوحدة الترابية فوق الحسابات خسرت إسبانيا المغرب، حليفا إستراتيجيا، بسبب تعنت بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، الذي اختار المحافظة على كرسي رئاسته للحكومة ضدا على مصالح بلده وبلدان البحر الأبيض المتوسط، ما يؤكد أنه لا يستحق هذا المنصب، الذي حافظ عليه مع حلفائهأكمل القراءة »
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