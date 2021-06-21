اذاعة وتلفزيون
الوالي يصور “الطابع”
شرع رشيد الوالي، في تصوير مشاهد فيلمه الطويل يحمل عنوان “الطابع”، وهو العمل الذي تكلف بإخراجه، إذ حط الرحال، قبل أيام بوجدة، رفقة فريق العمل، لتصوير المشاهد الاولى. واختار الوالي خوض، تجربة الإخراج، إذ سبق أن تكلف بإخراج مجموعة من الأعمال التلفزيونية آخرها سيتكوم “قيسارية أوفلا”، التي بث رمضان الماضيأكمل القراءة »
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