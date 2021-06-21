مجتمع
معاناة عائلات بإمزورن
نفذت عائلات تقطن بالسكن الشعبي بإمزورن بإقليم الحسيمة، الخميس الماضي، اعتصاما إنذاريا أمام مقر عمالة إقليم الحسيمة، احتجاجا على التماطل واللامبالاة، التي قوبل بها ملفها من قبل السلطات الإقليمية بالحسيمة. وأكد أحد المتضررين ل” الصباح ” أنه منذ ترحيلهم من شارع الرباط وحي “كالابونيطا ” بالحسيمة قبل عشر سنوات، إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا