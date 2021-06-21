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الصباح الفني

أيت موش: التعايش مصدر إلهام لوحاتي

منذ 3 دقائق
محمد آيت موش (خاص)
ما هو سياق مشاركة محمد آيت موش في مسابقة أفضل فنان تشكيلي عربي في العالم؟ انطلقت الفكرة من مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إذ انتبهت إلى إعلان يشير إلى تنظيم مسابقة أفضل فنان تشكيلي عربي في العالم ، فقررت مراسلتهم. في خطوة موالية، وافق المنظمون على قبول طلبي بالمشاركة، فتقدمت بعشرةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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