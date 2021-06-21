الرياضة
تطوان يفرض التعادل على آسفي
الدريدب: كنا الطرف الأقوى ولست راضيا عن التعادل فرض المغرب التطواني التعادل دون أهداف على مضيفه أولمبيك آسفي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أول أمس (السبت)، ضمن الدورة 22 لبطولة القسم الأول. وأنهى الفريق العبدي المباراة بعشرة لاعبين، بعد تلقي مدافعه كريم بونكات البطاقة الحمراء في الدقيقة 83. وقادأكمل القراءة »
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