حوادث
إغلاق الحدود في وجه منتخب بمراكش
حول عقارا للدولة استفاد منه بثمن رمزي لبناء السكن الاقتصادي إلى شقق فاخرة أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، الخميس الماضي، قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه رجل أعمال ونائب العمدة السابق لمراكش، لتورطه في ملف تفويت أملاك الدولة كانت مخصصة لإنشاء المشروع الملكي “مراكش: الحاضرة المتجددة”، أثارتهأكمل القراءة »
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