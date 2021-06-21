مقالات الرأي
في الحاجة إلى مدن صناعية
تهتم كل الدول، بما فيها المتقدمة، ببسط السجاد الأحمر للمقاولات الصناعية الكبرى. لكن ذلك لن يقلل من الدور الذي تلعبه المقاولات الصناعية المتوسطة والصغرى، التي تشكل العمود الفقري لاقتصاديات أكبر الدول المصنعة. هذه الفئة تعاني في المغرب علو عتبة ولوج عالم الإنتاج والتصنيع بسبب الارتفاع الكبير لأسعار العقار، ما يجعلأكمل القراءة »
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