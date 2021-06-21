الصباح الفني
طاهـرة فـي شفشـاون
تقاسمت الفنانة طاهرة مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من جولتها بشفشاون، التي زارت كثيرا من فضاءاتها الطبيعية الساحرة، التي تستقطب العديد من الزوار. وكانت من بين الفضاءات التي عبرت طاهرة عن إعجابها الكبير بها بشفشاون منطقة أقشور، التي تشتهر بشلالاتها الطبيعية. وتحرص طاهرة خلالأكمل القراءة »
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