حوادث
ثلاث حالات “بيدوفيليا” في يوم واحد
ضحاياها أطفال والمتورطون فيها من محيطهم وحقوقيون يدقون ناقوس الخطر اهتزت البيضاء والقصر الكبير الأربعاء الماضي، على وقع ثلاث فضائح هتك عرض مدوية، تمثلت في اغتصاب واستغلال جنسي لثلاثة قاصرين على يد “بيدوفيليين” من محيطهم وعائلاتهم. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الحالة الأولى التي شهدتها القصر الكبير، تتمثل في اعتقال خمسينيأكمل القراءة »
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