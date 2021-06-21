وطنية
أقراص منومة للأطفال بدور حضانة
إحالة ملفات على القضاء بتهمة المس بسلامتهم العقلية والجسدية فجر جمال بنشقرون كريمي، عن التقدم والاشتراكية، فضيحة تربوية وأخلاقية تشهد أطوارها بعض دور الحضانة، حيث تقدم مربيات أقراصا منومة للأطفال، «باش يتفكو من صداعهم»، على حد تعبيره، مضيفا أن هذا «أمر مرفوض»، وأنه لن يسكت عما يجري في بعض حضاناتأكمل القراءة »
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