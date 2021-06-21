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عصابة اختطفت خبيرا وطالبت بفدية
أفرادها أربعة استدرجوا الضحية بالبيضاء و”ديستي” أسقطتهم باشرت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية عين الشق، أمس (الأحد)، أبحاثا مع أربعة متهمين يشكلون عصابة، تورطوا في جنايات الاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية، ضحيتها خبير في المحاسبة. وأوضحت مصادر أمنية أن المتهمين أربعة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق وأحدهم مبحوث عنه على الصعيدأكمل القراءة »
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