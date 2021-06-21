وطنية
اندحار “بيجيدي” في انتخابات المناديب
فشل بين لإخوان الحلوطي في قطاعي التعليم والصحة وصعود ملحوظ لـ “أوديتي” كرست نتائج انتخابات اللجن الثنائية، الأخيرة، اندحار نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من «بيجيدي»، وتراجعها المهول في العديد من القطاعات والجهات، وهي التي استفادت في انتخابات 2015 من وصول العدالة والتنمية إلى الحكومة، لتؤكد المركزيتان النقابيتان الاتحادأكمل القراءة »
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