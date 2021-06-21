افتتاحية
موسم الحصاد
من يعتبر انتخابات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، وانتخابات المأجورين، مجرد نزال بين مركزيات نقابية وتنسيقيات مستقلة للحصول على مقاعد تمثيلية في الوظيفة العمومية والقطاعين شبه العام والخاص، لا يفقه شيئا في “لعب” السياسة بالمغرب. فما جرى الأربعاء الماضي، هو أكثر من انتخابات مهنية. إنه تدريب على الاستحقاقات الجماعية والبرلمانية المقبلةأكمل القراءة »
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