الصباح الفني
براني تجدد التعاون مع الحوري
تخوض المغنية كوثر براني تجربة جديدة في مسيرتها الفنية، إذ تستعد لطرح أغنية جديدة، قامت بتسجيلها قبل أيام. واختارت براني، مرة أخرى، التعاون مع كاتب الكلمات والملحن نبيل الحوري، والذي قدمت معه، قبل أشهر ديو غنائي، صور على طريقة فيديو كليب، إلى جانب أشرف بنصفية، الذي أشرف على التوزيع الموسيقي.أكمل القراءة »
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