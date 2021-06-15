سجن “مول البركي” ينفي صحة المقطع الصوتي المرفق بصورة السجين (م.ك)

أكدت إدارة السجن المركزي مول البركي أن المقطع الصوتي المنشور على موقع “يوتيوب” والمرفق بصورة السجين (م.ك)، المعتقل الرئيسي على خلفية جريمة قتل شاب بالشارع العام، يعود لسجين سابق.

وأبرزت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، ردا على هذا المقطع الصوتي، أنه “تبين بعد البحث في الموضوع أن هذا المقطع الصوتي الذي تم نشره بتاريخ 14/06/2021 يعود للسجين السابق (ر.ب) وليس للسجين (م.ك) المعتقل الرئيسي على خلفية جريمة قتل شاب بالشارع العام”، مؤكدة أن السجين (م.ك.) “لم يجر أي اتصال هاتفي من داخل هذه المؤسسة منذ ترحيله إليها قادما من السجن المحلي بآسفي بتاريخ 03/06/2021.”