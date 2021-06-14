الصباح السياسي
إسبانيا تلغم الجوار
المغرب يحذر من الانسياق وراء شعارات وهمية ويرفض الجحود في حرب الإرهاب والهجرة أخطأ البرلمانيون الأوربيون، الذين خضعوا للحكومة الإسبانية الاشتراكية، التي ترفع الشعارات الوهمية، وضربوا بدون وعي منهم مصالحهم المشتركة، التي يحميها المغرب في إطار شراكة إستراتيجية، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية. كبوة البرلمان الأوربي قرار كشف أزمة الاتحادأكمل القراءة »
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