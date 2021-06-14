حوادث
الحبس لمحكم دولي مزيف بأكادير
محكمة الاستئناف تلغي قرار قاضي التحقيق وتأمر بمواصلة البحث من جديد في طريقة تسليم الشهادات واستعمالها أدانت غرفة الجنح التلبسي بالمحكمة الابتدائية بأكادير جانحا مختصا في النصب والاحتيال بأكادير، وآخذته من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار فيأكمل القراءة »
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