حوادث
تأجيل محاكمة رئيس جماعة رحالة
يتابع رفقة مكتب للدراسات ومقاول من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المختصة بالنظر في الجرائم المالية، النظر في ملف متابعة رئيس جماعة رحالة دائرة امتوكَة بإقليم شيشاوة، من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير فيأكمل القراءة »
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