الرياضة
الجيش يكمل الموسم بالقنيطرة
الفريق العسكري يغير شركة الألبسة بأخرى إيطالية علمت «الصباح» أن الجيش الملكي سيستقبل مولودية وجدة، بالملعب البلدي بالقنيطرة، السبت المقبل، لحساب الدورة 22 من البطولة الوطنية. وحسب مصدر من إدارة الفريق العسكري، فإن سلطات القنيطرة رخصت للجيش الملكي باستقبال مولودية وجدة بالقنيطرة، نظرا للإصلاحات التي ستجرى على عشب ملعب مولايأكمل القراءة »
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