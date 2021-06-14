الصباح الفني
“التائهون” في القاعات السينمائية
سيكون جمهور الفن السابع على موعد مع عرض الفيلم الجديد “التائهون” من بطولة نسرين الراضي وإخراج سعيد خلاف الأربعاء المقبل، ليكون بذلك أول الأفلام السينمائية الجديدة التي سيتم عرضها بعد فترة طويلة من إغلاق القاعات بسبب الجائحة. ويحكي الفيلم قصة الشاب مراد الذي يتحدر من أسرة غنية، ويتعرض لحادثة سيرأكمل القراءة »
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