الرياضة
كسر مزدوج للاعب بـ “الكوديم”
أصيب أيوب الشقندي، لاعب النادي الرياضي المكناسي لكرة القدم، بكسر مزدوج إثر اصطدامه بحارس المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، خلال المباراة الودية التي جمعت “الكوديم” بالمنتخب، أول أمس (السبت)، بمركب محمد السادس بسلا. وخضع أيوب الشقندي لعملية جراحية كللت بالنجاح، بإحدى المصحات الخاصة، وحددت مدة غيابه عن الملاعب فيأكمل القراءة »
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