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الداخلية تحقق في تهديد برلماني بالقتل
لم يمر بلاغ الأصالة والمعاصرة حول تهديد برلماني مرشح عن الحزب نفسه، للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مرور الكرام، إذ لم تغلق بعد الأبحاث والتحقيقات، رغم عدم ثبوت تورط أي جهة في الحادث، إلى حدود الجمعة الماضي، وسلبية النتائج المتوصل بها بعد استقراء أشرطة عدد كبير من الكاميرات الموجودة بالمحيط الجغرافي، الذيأكمل القراءة »
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