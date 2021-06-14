الرياضة
ملعب “بلفيدير” يورط الفتح
عمدة الرباط أوقف أشغال الهدم و»وبخ» مسؤولي الفريق واستعان بمفوض وقسم التعمير لإنجاز محضرين بمخالفة الأشغال كشفت جماعة الرباط وجود مخالفة في عمليات هدم وإعادة بناء ملعب بلفيدير، من قبل مسؤولي الفتح الرياضي، الشيء الذي دفعها إلى مطالبتهم بوقف الأشغال فورا، وأشعرت السلطات المحلية بذلك. وأوضح لحسن العمراني، نائب عمدةأكمل القراءة »
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