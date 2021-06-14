الصباح الفني
قالوا
زروق كتبت الممثلة درة زروق على “إنستغرام”: “لا تنس أبدا إلى أي مدى وصلت. كل ما مررت به. كل الأوقات التي ضغطت فيها حتى عندما لا تستطيع…”. قيلش كتب الممثل سعيد قيلش تدوينة على صفحته الخاصة بفيسبوك قال فيها “الابتسامة تذيب الجليد وتبلسم الجراح، إنها مفتاح العلاقات الإنسانية الصافية”. قنبوعأكمل القراءة »
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