الصباح السياسي
لغـة الجنـرالات
حكومة مدريد تستعيد الخطاب الاستعماري لعهد فرانكو وتبتز بملف الصحراء أمام تجاهل واشنطن تصر مدريد على إكمال لعبة الابتزاز في ملف الصحراء، إذ استعادت الحكومة الإسبانية قاموس الخطاب الاستعماري كما كان متداولا في عهد الجنرال فرانكو، للضغط في ظل عزلة أوربية وتجاهل أمريكي لمناورات الجارتين الشمالية والشرقية، ضد اعتراف البيتأكمل القراءة »
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