الصباح الفني
أمسعدي: ״كنعرف نضرب البندير״
تقاسمت الفنانة أميمة أمسعدي مع متابعي صفحتها الرسمية على «إنستغرام»، مقطع فيديو في أجواء تميزت ببساطتها وعفويتها، إذ كانت بصدد «ضرب البندير» رفقة عضوات فرقة شعبية. وقالت أمسعدي في تعليق على مقطع الفيديو «ما كاين غا النشاط…كيجيتكم كنعرف نضرب البندير»، ليتفاعل معها عدد من متابعيها، مؤكدين أنها فعلا تتقن ذلك.أكمل القراءة »
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