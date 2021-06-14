الصباح السياسي
المالكي: خطة إسبانيا فشلت
رئيس مجلس النواب عبر عن الأمل في أن تصبح مدريد شريكا إستراتيجيا كما كانت من قبل أكد حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الخميس الماضي، أن قراءة موضوعية وواقعية لنتائج التصويت على الملتمس الاستعجالي بشأن المغرب الذي تقدمت به بعض الفرق داخل البرلمان الأوروبي، تبرز أن إسبانيا فشلت في مناوراتها ومسعاها.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا