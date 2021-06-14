الصباح السياسي
بيد الله: استهداف للوحدة الترابية
أثار قرار البرلمان الأوربي غضبا واسعا في الأوساط البرلمانية المغربية، التي استنكرت إقحام الاتحاد الأوربي، في أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا تتحمل مدريد المسؤولية فيها. ويأتي هذا الغضب، ليؤكد الإجماع المغربي حول رفض أي مس بالوحدة الترابية، تحت أي مبررات من قبيل ما ذهبت إليه مدريد، من خلال استقبال مجرمأكمل القراءة »
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