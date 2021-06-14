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مهرجان المحيطات متواصل بالصويرة
تتواصل بالصويرة، النسخة الرابعة من مهرجان المحيطات، مع برمجة سلسلة من التظاهرات والأنشطة حول التربية والفن والبيئة. وتتوخى هذه التظاهرة، المنظمة من قبل المعهد الفرنسي بالصويرة إلى غاية 18 يونيو الجاري، المساهمة في تنشيط الساحة المحلية، معززة مكانة حاضرة الرياح وجهة لا محيد عنها للمواعيد الكبرى للثقافة الدولية والوطنية. وستهمأكمل القراءة »
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