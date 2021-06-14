الصباح السياسي
مدينتـان محتلتـان
3 أسئلة إلى * لحسن السكوري > كيف تقرؤون قرار البرلمان الأوربي وتداعياته على تطور العلاقات بين مدريد والرباط؟ > أظن أن قرار البرلمان الأوربي الذي صادق عليه الخميس الماضي، جاء أقل حدة من الصيغة التي سعت الفرق البرلمانية الإسبانية مع حلفائها إلى فرضها، والتي كانت تهدف إلى الإساءة إلىأكمل القراءة »
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